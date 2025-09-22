В Саратовской области вводят в оборот тысячи гектаров сельхозземель

В регионе продолжается системная работа по вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в области составляет 8,6 млн гектаров, из которых 8,3 млн гектаров — сельхозугодья.

За последние четыре года в оборот уже введено 164,2 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель. На 2025 год запланировано ввести не менее 50 тысяч гектаров. Работа ведется в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина.

Мероприятия позволяют увеличить производственный потенциал аграрного сектора региона и способствуют развитию сельских территорий. Контроль за использованием земельных ресурсов остается одним из приоритетов областных властей.