В Саратовской области более 400 человек числятся пропавшими без вести

За четыре месяца в Саратовской области объявили в розыск 65 пропавших.

В региональном управлении МВД раскрыли свежую статистику без вести пропавших. В ответ на запрос «МК в Саратове» полицейские сообщили, что с января по апрель 2026 года в розыск объявлено 65 человек: 47 мужчин, 18 женщин и трое детей.

Всего за указанный период числилось пропавшими 431 житель. Удалось найти 69 человек, из них 66 — живыми и троих — погибшими. На данный момент судьба 362 граждан остаётся неизвестной. При этом несовершеннолетних в числе ненайденных уже нет.

Ольга Сергеева