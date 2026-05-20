В Саратовской области стартовал проект психологической помощи онкобольным

Региональная общественная организация помощи онкопациентам «Жизнь» запустила проект «Здравствуй, жизнь!», получивший президентский грант.

Об этом рассказали 20 мая в ходе брифинга в пресс-центре «Комсомольской правды».

Руководитель организации Наталия Биюн, сама пережившая онкодиагноз, пояснила, что программа направлена на социально-психологическое сопровождение больных по всей области. Пациентам предложат индивидуальные и групповые консультации.

По телефону психологическую помощь не окажут — это невозможно, зато подскажут, как получить направление в стационар, оформить документы или добиться бесплатных лекарств. Ключевая особенность проекта: он доступен не только жителям Саратова, но и отдалённых районов. Достаточно найти в интернете общественную организацию «Жизнь» и связаться с ее членами.

