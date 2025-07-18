В Саратовской области больше 13 тысяч человек скончались от болезней сердца за год

Озвучены планы по улучшению медобслуживания до 2030 года.

Власти намерены повысить продолжительность жизни жителей Саратовской области до 73,3 лет за счет улучшения медицинского наблюдения.

Сейчас этот показатель составляет 72,7 года. Причём, больше 13 тысяч человек скончались от патологий сердечно-сосудистой системы в 2024 году.

В программу входят обучение врачей и внедрение новых методов лечения, оптимизация маршрутов доставки пациентов, профилактика заболеваний и пропаганда ЗОЖ.

В Балашове и Ершове откроют сосудистые центры, а в областном кардиодиспансере – отделение реабилитации к 2026 году.