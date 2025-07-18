В Саратовской области в детском лагере снова выявили вспышку острой кишечной инфекции

В лагере под Саратовом зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

В детском лагере «Орленок» (Пугачевский район, Саратовская область) выявлены случаи острой кишечной инфекции среди детей и персонала. Роспотребнадзор проводит расследование, точное число заболевших не уточняется.

Пострадавшие изолированы, их состояние оценивается как легкое. В лагере и местной больнице проводятся противоэпидемические меры. Это уже третий подобный инцидент в регионе за лето – ранее отравления происходили в лагерях «Огонек» и «Дубки».