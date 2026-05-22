В Саратовской области будут производить яблочное пюре

Перспективы дальнейшего развития одного из крупнейших саратовских производителей соков обсудил губернатор Роман Бусаргин во время визита на площадку сельскохозяйственного кооператива «Хвалынский сад».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Благодаря грантовой поддержке из областного бюджета на предприятии повысили производительность линии сока прямого отжима, закупили дополнительную технику, электрический погрузчик, морозильные камеры, оборудование для производства газированных напитков, а также построили фруктохранилище.

Основанный почти 10 лет назад кооператив сегодня готовится расширить свою деятельность и освоить промышленный выпуск яблочного пюре. Ранее отработали рецептуру пастилы, цукатов и варенья. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными покупателями для реализации данной продукции.

«Основным поставщиком сырья являются местные, хвалынские, фермерские хозяйства, что очень важно. Наша задача, как региональной власти, поддерживать агропредприятия, которые выстраивают полный цикл переработки, используя именно саратовское сырье. Такой подход влечет за собой развитие всего садоводства в регионе. Готовая продукция поставляется в саратовские магазины, а также в крупные оптовые сети», — подчеркнул глава региона.

Губернатор подчеркнул, что с развитием местных предприятий развивается и весь район. Перед профильным блоком поставлена задача оказывать поддержку кооперативу в реализации инвестиционных проектов и расширении производства.

Подготовила Ольга Сергеева