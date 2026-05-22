Саратовцы жалуются губернатору на частое отключение интернета и воды

Жители Хвалынского района обозначили губернатору проблемы водоснабжения, дорог и интернета.

Перед рабочей поездкой в райцентр Роман Бусаргин попросил хвалынчан в комментариях указать на наиболее острые вопросы. Большинство обращений касались водоснабжения, состояния дорог и перебоев с мобильным интернетом.

Одна из жительниц, Виктория Хапилина, сообщила об опасениях в связи с подачей воды в летний период. В администрации Хвалынского района, в свою очередь, заявили, что качество питьевой воды соответствует установленным нормам.

22 мая в ходе поездки в Хвалынский район губернатор сообщил, что Хвалынск включён в новую региональную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Работы уже ведутся на центральных улицах, а в 2027 году запланирован ремонт более 4 км коммуникаций по улице Революционной.

На ремонт дорог район дополнительно получит 25 млн рублей.

Комментируя вопросы жителей об отключениях мобильного интернета, губернатор сослался на свои заявления, сделанные в апреле 2026 года. По его словам, ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан. Глава региона отметил, что приоритетом является жизнь и безопасность людей, даже если это требует определённых неудобств при пользовании интернетом.

