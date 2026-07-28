В Саратовской области число избирателей стремительно сократилось почти на 14 тысяч

За год саратовский электорат потерял численность небольшого района.

Региональный избирком зафиксировал устойчивое снижение числа активных граждан, внесенных в списки голосующих. Если в июле 2025-го их было 1 834 452, то к июлю текущего года осталось ровно 1 820 758. Минус 14 тысяч человек — цифра, сопоставимая с населением целого административного района.

Официальные причины столь заметной динамики не называются, однако эксперты уже связывают это с миграционным оттоком и естественной убылью населения, а также — военными конфликтами.

Данная статистика приобретает особый вес на фоне грядущих сентябрьских выборов, где саратовцам предстоит одновременно определить судьбу депутатских кресел как в федеральном парламенте, так и в городском совете.

Напомним, очередные выборы в Госдуму пройдут 18 — 20 сентября 2016 года.

Ольга Сергеева