В Саратовской области число предприятий в сфере доставки продуктов выросло в полтора раза

Число малых и средних предприятий, занятых в сфере доставки продуктов питания в регионе, за год выросло на 48%.

Как сообщило областное министерство экономического развития, это серьезный показатель. В целом в саратовском общепите общее число предприятий выросло только на 8%.

«Сфера доставки гастрономии, готовой еды не была так развита в Саратовской области, как в столичных регионах, но теперь это общая тенденция», — прокомментировал ситуацию председатель комитета по предпринимательству в сфере общественного питания Саратовской Торгово-промышленной палаты Андрей Госсен.

«Положительная динамика говорит о том, что бизнес чутко отслеживает тенденции и обеспечивает жителям и гостям области не только разнообразные гастрономические впечатления, но также удобные и доступные форматы обслуживания», — считает региональный министр экономического развития Андрей Разборов.

Между тем, по мнению самих представителей бизнеса, эти данные скорее говорят не об увеличении трат населения на общепит, а о перераспределении доходов в этой отрасли.

Алиса Эай