Врачи-эндокринологи из районов Саратовской области повысили квалификацию в Москве

Саратовские эндокринологи прошли стажировку в федеральном центре.

В Саратовской области продолжает развиваться система помощи пациентам с сахарным диабетом. В регионе работают школы диабета, где пациентов обучают основам правильного питания, технике введения инсулина, самоконтролю и профилактике осложнений. В 2025 году обучение в них прошли порядка 17 тысяч человек, а за первые два месяца 2026-го — уже более 2,2 тысячи.

Повышают квалификацию и сами медики. Врачи и медицинские сестры из Саратовской области проходят обучение в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени И. И. Дедова в Москве. За последние два года пятидневные курсы завершили пять медсестер и 10 врачей-эндокринологов, в том числе специалисты из отдаленных районов.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков подчеркнул важность непрерывного образования: «Обучение является неотъемлемой частью лечения сахарного диабета. При этом постоянно учиться и повышать уровень знаний необходимо и врачам».

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано оснащение эндокринологического центра на базе Вольской районной больницы.

