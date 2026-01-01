В Саратовской области действуют «горячие линии» телефонов на случай коммунальных аварий

В Саратовской области круглосуточно работают телефонные «горячие линии» для оперативного решения коммунальных проблем.

По этим номерам можно сообщить об авариях на сетях или нарушениях в подаче тепла. Для прямого обращения в региональное министерство строительства и ЖКХ действует телефон 8 (8452) 74-00-47.

Основные контакты диспетчерских служб:

Энгельсский район: 8 (8453) 56-71-29, 56-82-26.

Балаковский район: 8 (8453) 39-00-14, 39-00-34.

Полный перечень телефонов по всем муниципалитетам опубликован на сайте министерства ЖКХ.

Алиса Эай