Военные из 4 районов Саратовской области геройски погибли на фронтах СВО

При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погибли пятеро военнослужащих из четырёх районов Саратовской области.

Как сообщили в администрации города, в ходе боевых действий погиб уроженец Саратова Андрей Костин.

Извещения о гибели также поступили из Вольского и Энгельсского районов. В ходе боевого столкновения смертью храбрых пали Андрей Бирючков и Сергей Казанцев.

В Базарно-Карабулакском районе, согласно публикации местного издания «Вестник района», проводили в последний путь Андрея Городинского и Алексея Малахаева.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян властями не разглашается.

Ольга Сергеева