В Саратовской области депутаты потребовали прозрачности от тарифов в ЖКХ

Федеральный бюджет на ближайшие три года призван обеспечить безопасность страны и выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе жителями Саратовской области. Об этом заявил Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, принимавший участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных параметрам проекта главного финансового документа страны.

По словам Антонова, особое внимание в бюджете было уделено поддержке семьи. «Как подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, во главе угла – принцип семейноцентричности. Предусмотрена индексация материнского капитала, продолжение программ семейной ипотеки, развития инфраструктуры детского отдыха, позволившей создать тысячи новых мест в оздоровительных лагерях, в том числе и в Саратовской области. Каждый рубль должен работать на демографический эффект», — отметил спикер.

Антонов также отметил, что будет продолжено финансирование национальных проектов и программы комплексного развития сельских территорий, важной для Саратовской области.

Были отмечены задачи увеличения доходной части бюджета регионов. Среди предложений – сокращение неэффективных льгот, совершенствование института самозанятых, механизма субсидирования и вовлечение новых источников дохода, а также земельный контроль. При этом спикер областной Думы выделил ситуацию с тарифами в ЖКХ: «Проблема роста тарифов, особенно необоснованного, остро стоит для многих регионов. Депутатский контроль ослаблять нельзя».

В заключение Антонов подчеркнул, что федеральный бюджет закладывает механизмы защиты интересов государства и граждан в условиях непростой экономической ситуации. «На этих направлениях будем делать акцент в Саратовской областной Думе при формировании регионального бюджета, чтобы он максимально отвечал интересам жителей», — сказал он, добавив, что основные параметры финансованого плана будут рассмотрены на «нулевых чтениях».

Председатель комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова также обратила внимание на тарифную политику.

«Люди не видят инвестиционной отдачи от коммунальных предприятий, которые эксплуатирует доставшееся им от муниципалитета хозяйство, собирая прибыль. При этом тарифы регулярно растут», — сказала депутат, указав на необходимость повышения инвестиционной отдачи от коммунальных предприятий и более прозрачного расходования средств.