За выходные в Саратовской области выявили 67 водителей в состоянии опьянения

На дорогах Саратовской области за прошедшие выходные дни сотрудники ГИБДД зафиксировали 67 случаев управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии. Из них 63 человека управляли автомобилем в состоянии опьянения, а четверо были ранее лишены прав за аналогичные нарушения.

Помимо этого, инспекторы выявили другие серьезные нарушения:

-58 случаев выезда на встречную полосу;

-34 нарушения правил проезда пешеходных переходов;

-27 фактов неправильной перевозки детей;

-636 нарушений связанных с тонировкой стекол.

Также зафиксировано 30 нарушений со стороны водителей мототранспорта и 9 — лицами на средствах индивидуальной мобильности.

Алена Орешкина