В Саратовской области депутаты выбрали нового детского омбудсмена

Саратовская облдума 23 июля утвердила нового детского омбудсмена – Юлию Васильеву.

Она сменит на этой должности Татьяну Загороднюю. Депутаты поддержали её кандидатуру тайным голосованием.

Васильева выделила основные задачи: сокращение числа детей в приютах вдвое к 2030 году и работу по возвращению родительских прав. Новый уполномоченный по правам ребенка отметила, что в регионе лишь 5,6% родителей восстанавливаются в правах, тогда как в других областях показатель выше. Также омбудсмен планирует обсуждать с подростками вопросы летнего досуга и работы.

После голосования Васильева приняла присягу.