Жители микрорайона Пролетарский собрали гуманитарную помощь для морпехов

Местный координатор партийных проектов «Женское движение Единой России», «Историческая память», секретарь ПО «Пролетарское» Светлана Зарьянцева вместе с активистами партии и неравнодушными жителями микрорайона Пролетарский собрали гуманитарную помощь для морпехов на Херсонском направлении. Весь собранный груз был передан местному координатору проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяне Тихоновой для дальнейшей передачи военнослужащим.

«Надо заметить, что с момента поступления просьбы от бойцов до отправки прошли считаные часы. Это удалось сделать, потому что на призыв откликнулись все, кто мог помочь. В этот раз общими усилиями собрали крупы, макаронные изделия, консервы, влажные салфетки и два спальных мешка.

Напомню, что поддержка бойцов, находящихся в зоне СВО, их семей, а также помощь жителям освобождённых территорий, и реализация народной программы остаются приоритетным направлением работы «Единой России»», — отметила Светлана Зарьянцева.