В Саратовской области дети из фонда «Океан» создают новогодние игрушки

Новогодняя мастерская проводится в рамках проекта по занятости.

Юные подопечные благотворительного фонда «Океан» принимают участие в проекте «Социальная занятость. Первый опыт». В предновогодний период ребята осваивают творческий навык — изготавливают ёлочные украшения из деревянных основ и цветного фетра.

Работа в «новогодней мастерской» помогает детям развивать мелкую моторику и учиться шитью. Занятия проходят под руководством мастера по ручному труду и при поддержке психолога, что позволяет совмещать творческий процесс с развитием социальных и практических навыков. Об этом рассказал ТГ-канал «Политика и общество».

Ольга Сергеева