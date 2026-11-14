Власти региона прокомментировали планы запуска скоростных поездов из Саратова

Минтранс Саратовской области ответил на вопросы жителей о скоростных поездах.

Напомним, летом 2021 года «Ласточка» ЭС1П совершила пробный рейс Саратов — Волгоград (4 ч 40 мин в одну сторону, скорость до 160 км/ч).

Запуск постоянного сообщения по этому маршруту и на других направлениях, в частности Саратов — Самара (ориентир — 2027 год, программа «Самара — центр семи столиц»), зависит от Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД»; перспективы учитываются Транспортной стратегией РФ до 2030 года.