В Саратовской области детям запретили ходить в вейп-шопы

С 1 марта 2026 года в Саратовской области вступают в силу изменения в региональном законодательстве, касающиеся защиты здоровья несовершеннолетних и правил благоустройства городов.

Расширяется перечень мест, где нельзя находиться детям и подросткам (до 18 лет). Под полный запрет попадают специализированные торговые точки, предназначенные для продажи только никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также для оказания услуг с применением таких устройств.

Начинает действовать новый состав правонарушений за нанесение вне отведенных для этого мест надписей, рисунков, граффити. Ответственность также предусмотрена за несвоевременное их удаление в срок, установленный муниципальными нормативными правовыми актами.

Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.

Подготовила Ольга Сергеева