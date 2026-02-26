На развитие саратовских сел будет направлено более 1 млрд 300 млн рублей

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году Саратовская область получит свыше 1 млрд 300 млн рублей на создание комфортных условий для жителей саратовских сел и малых городов.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, благодаря проекту не просто точечно решаются различные вопросы, а появляется комплексный подход к благоустройству, совершенствованию системы образования, улучшению дорожной инфраструктуры в сельских населенных пунктах.

— Объем финансирования по этой программе за 3 года вырос в 5 раз. Привлечь дополнительные средства удалось благодаря поддержке заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. За счет этих средств был реализован 21 проект по благоустройству, построены 42 служебных дома для специалистов на селе, возведен многофункциональный спортивно-досуговый комплекс, отремонтирован стадион, построена станция по борьбе с болезнями животных, отремонтированы социальные объекты.

Учитывая социальную значимость программы для наших жителей, реализация каждого проекта в каждом населенном пункте должна быть на постоянном контроле муниципальных властей и министерства сельского хозяйства, которое является куратором исполнения. Для районов это огромные возможности и перспективы. Развитие села — неотъемлемая составляющая развития сектора АПК в целом. Государственная программа дает для этого все необходимое, — написал глава региона в соцсетях.

Подготовила Ольга Сергеева