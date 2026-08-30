В Саратовской области для большинства учеников отменили праздничные школьные линейки

В этом году празднование 1 сентября в Саратовской области пройдет в особом формате.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном министерстве образования, торжественные линейки организуют исключительно для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Для остальных ребят День знаний ограничится классными часами.

Решение принято «в целях безопасности» — без дополнительных уточнений, но с учетом общей обстановки в стране. Власти предпочли минимизировать массовые скопления детей и родителей в одном месте, оставив праздничный формат для тех, для кого этот год особенно важен: первоклашек, выпускников основной и старшей школы.

Кроме того, в День знаний в регионе вводится «сухой закон» для розничной торговли — алкоголь не будут продавать в магазинах. Однако для заведений общепита сделано исключение: кафе и рестораны смогут работать в обычном режиме.

Таким образом, 1 сентября обещает быть одновременно и праздничным, и сдержанным — с акцентом на безопасность и адресное внимание к ключевым школьным возрастам.

Ольга Сергеева