Ночью на Кутякова в аварии пострадали автоледи и ее пассажирка

В Кировском районе Саратова минувшей ночью произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека.

Об этом сообщили в городском отделении Госавтоинспекции.

Трагедия разыгралась около 2:30 напротив дома № 13 по улице Кутякова. Столкнулись два автомобиля: импортная «Volkswagen Jetta» под управлением 21-летнего парня и отечественная «ВАЗ-2114», за рулем которой находилась ровесница — 21-летняя девушка.

Удар пришелся на боковую часть, и последствия оказались серьезными. Водитель «четырнадцатой» и ее 48-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ночного столкновения: кто из водителей нарушил правила, были ли видимость и какие-либо помехи на дороге в этот час.

Ольга Сергеева