В Саратовской области для участников СВО открыли более 2,3 тысячи вакансий

Саратовские работодатели подготовили 2,3 тысячи мест для ветеранов спецоперации.

Более 660 крупных и средних компаний региона заявили о готовности трудоустроить граждан, вернувшихся с фронта. Такую цифру привел министр труда и социальной защиты Денис Давыдов в ходе сегодняшних парламентских слушаний.

По словам чиновника, в общей сложности для данной категории соискателей сейчас открыто около 2,3 тысячи вакансий. Предложения сконцентрированы в трех ключевых секторах: оборонная промышленность, сельское хозяйство и обрабатывающие производства.

Кроме того, министр напомнил работодателям о грядущем законодательном нововведении. С 1 сентября вступает в силу норма, обязывающая компании со штатом свыше 100 человек резервировать не менее 2% рабочих мест исключительно для бывших участников спецоперации.

Ольга Сергеева