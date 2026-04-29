Два миллиарда на сёла: прокуратура проверит реализацию госпрограммы после публикаций в СМИ

Прокуратура Саратовской области заинтересовалась сельскими стройками на 2 млрд рублей.

Надзорное ведомство инициировало проверку в связи с реализацией государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Поводом для вмешательства прокуратуры стали публикации в средствах массовой информации, где указывалось на возможные нарушения при расходовании бюджетных средств.

В центре внимания — судьба более 2 миллиардов рублей, которые были выделены в 2025 году. Эти деньги предназначались на строительство жилья, ремонт дорожного полотна, модернизацию систем водоснабжения и благоустройство в сельской местности.

В рамках программы в районах области уже появились дома, предназначенные для специалистов агропромышленного комплекса и бюджетной сферы – учителей, медицинских работников, сотрудников учреждений культуры.

Прокуроров интересует: соответствовало ли законодательству проведение закупок, носил ли целевой характер расходование выделенных средств и достигли ли мероприятия программы запланированных показателей.

Если инспекторы выявят факты нарушений, ведомство применит соответствующие меры реагирования – от выдачи предписаний об устранении недостатков до передачи материалов в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Ольга Сергеева