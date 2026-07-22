В Саратовской области для выявления лесных пожаров задействовали 22 беспилотника

Этим летом в Саратовской области усилили контроль за лесными массивами.

Для своевременного выявления очагов возгорания в регионе задействовали 22 беспилотных летательных аппарата. Работа организована при поддержке Правительства Саратовской области и под контролем министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Наибольший риск возникновения пожаров прогнозируется в Базарно-Карабулакском, Вольском, Лысогорском, Красноармейском и Хвалынском районах, а также на территории самого Саратова. Для предотвращения бедствий лесничие патрулируют территории по специальному плану. Всего в регионе утверждено 182 маршрута общей протяжённостью более 22 тысяч километров. Работу координируют 17 лесохозяйственных учреждений, где сформировали 25 мобильных групп.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин пояснил:

«Патрулирование лесов по осуществлению мониторинга пожарной опасности и лесных пожаров осуществляют 17 лесохозяйственных учреждений. В них создано 25 мобильных групп. В зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды ежедневное патрулирование осуществляют не менее 50 работников лесхозов».

Большую помощь в поиске дыма и огня оказывают именно дроны, закреплённые за лесхозами.

Противопожарные меры усилены по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Работа по сохранению и защите лесов от пожаров ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева