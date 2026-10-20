Саратовцам до конца октября запрещено ходить в леса

В Саратовской области до конца октября ограничили посещение лесов из-за пожарной опасности.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Согласно запрету, из-за пожарной опасности до конца октября в лесные массивы нельзя въезжать, заходить и проводить культурно-массовые мероприятия. Исключение составляют лишь проезд по дорогам общего пользования, проезд для обеспечения охраны территории, а также нахождение в лесах по работе.

Кроме того, на землях лесного фонда и прилегающих к лесам территориях не допускается разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, а также проведение всех видов пожароопасных работ. Соответствующий приказ подписал и.о. главы ведомства Денис Трошин.