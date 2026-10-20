СФР разъяснил саратовцам, как синхронизировать сроки выплат на всех детей

В семьях с двумя и более детьми родители часто сталкиваются с неудобством.

Из-за разного времени подачи заявлений сроки единого пособия на каждого ребёнка не совпадают, и документы приходится собирать несколько раз в год. Региональное отделение Социального фонда России по Саратовской области напоминает, что процесс можно упростить — законодательство позволяет выровнять сроки выплат на всех детей одним заявлением.

Для синхронизации нужно дождаться последнего месяца периода, на который пособие назначено на одного из детей, и в этот месяц подать общее заявление на всех несовершеннолетних. В интерактивной форме на Госуслугах следует выбрать пункт «Выровнять сроки назначения». При положительном решении новые выплаты на всех детей установят одновременно со следующего календарного месяца.

Например, женщина получает пособие на троих детей: на первого — до 31 октября 2026 года, на второго — до января 2027-го, на третьего — до марта 2027-го. Оптимальный момент для синхронизации — октябрь 2026 года. Если СФР одобрит заявление, прежние сроки аннулируются, а новые пособия на всех троих назначат с ноября 2026 года по октябрь 2027-го включительно.

При выравнивании сроков специалисты СФР заново проводят комплексную оценку нуждаемости: проверяют доходы за расчётный период и имущество семьи. Важно: при отказе ранее назначенные пособия не отменяются и не уменьшаются — выплаты на второго и третьего ребёнка продолжат поступать до окончания изначальных сроков. Повторить попытку можно позже, когда подойдёт к концу срок на следующего ребёнка.