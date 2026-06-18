В Саратовской области снова дорожают бензин и дизтопливо

Жители Саратовской области снова почувствовали удар по кошельку на автозаправках.

По данным Росстата за период с 9 по 15 июня, цены на топливо в регионе поползли вверх.

Бюджетный вариант: Самый популярный бензин марки АИ-92 прибавил в цене 24 копейки и теперь обходится автомобилистам в среднем в 64 рубля 24 копейки за литр.

Золотая середина: Бензин АИ-95 также не остался в стороне, подорожав на 30 копеек до отметки 69 рублей 39 копеек.

Премиальный сегмент: Сильнее всего выросла цена на высокооктановый АИ-98 — скачок составил 51 копейку, доведя стоимость литра до 94 рублей 79 копеек.

Дизель: Владельцы дизельных автомобилей тоже вынуждены платить больше — солярка поднялась в цене на 25 копеек и стоит теперь 76 рублей 99 копеек за литр.

В среднем стоимость «корзины» из трех основных марок бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98) в области теперь составляет 66 рублей 78 копеек, что на 27 копеек дороже, чем неделей ранее.

Для сравнения, средние цены по России традиционно выше: АИ-92 стоит 65,41 руб., АИ-95 — 71,11 руб., а дизель — 80,78 руб. Однако темпы роста цен в нашем регионе вполне соответствуют общероссийской тенденции.

Ольга Сергеева