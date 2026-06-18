Саратовская облдума вносит поправки в законодательство об алкоголе

17 июня на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности Саратовской областной думы были рассмотрены поправки в законодательство, касающиеся оборота алкоголя и спирта. Э
ти изменения связаны с трансформацией федерального законодательства.
В частности, из списка организаций, для которых устанавливаются требования к минимальному уставному капиталу (до миллиона рублей), исключаются федеральные казенные предприятия.
Также в законодательство вносятся технические правки, связанные с терминологией.
Ольга Сергеева