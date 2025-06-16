В Саратовской области досрочно завершают ремонт дорог по нацпроекту

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Новости Саратова
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В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчики опережают график.

Полностью отремонтированы 3 трассы:

  • автоподъезд к р.п. Мокроус;
  • обход р.п. Романовка;
  • транзитный маршрут по ул. Энергетиков и Дорожной в Татищеве.

На 15 дорогах готовность превышает 85%:
Выполнены основные этапы (холодная регенерация основания, укладка асфальта). Осталось обустроить обочины, нанести разметку и установить знаки.

Общие масштабы работ:

  • 57 дорог регионального значения в процессе ремонта;
  • 19 объектов будут завершены в 2026 году;
  • Дополнительно запланирован ремонт 29 дорог в Саратове и Энгельсе.

Работы на большинстве объектов должны завершиться к 1 сентября и 1 ноября, но текущие темпы позволяют сдать их раньше срока.