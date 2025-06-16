В Саратовской области досрочно завершают ремонт дорог по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчики опережают график.

Полностью отремонтированы 3 трассы:

автоподъезд к р.п. Мокроус;

обход р.п. Романовка;

транзитный маршрут по ул. Энергетиков и Дорожной в Татищеве.

На 15 дорогах готовность превышает 85%:

Выполнены основные этапы (холодная регенерация основания, укладка асфальта). Осталось обустроить обочины, нанести разметку и установить знаки.

Общие масштабы работ:

57 дорог регионального значения в процессе ремонта;

регионального значения в процессе ремонта; 19 объектов будут завершены в 2026 году ;

; Дополнительно запланирован ремонт 29 дорог в Саратове и Энгельсе.

Работы на большинстве объектов должны завершиться к 1 сентября и 1 ноября, но текущие темпы позволяют сдать их раньше срока.