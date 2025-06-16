В Саратовской области досрочно завершают ремонт дорог по нацпроекту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчики опережают график.
Полностью отремонтированы 3 трассы:
- автоподъезд к р.п. Мокроус;
- обход р.п. Романовка;
- транзитный маршрут по ул. Энергетиков и Дорожной в Татищеве.
На 15 дорогах готовность превышает 85%:
Выполнены основные этапы (холодная регенерация основания, укладка асфальта). Осталось обустроить обочины, нанести разметку и установить знаки.
Общие масштабы работ:
- 57 дорог регионального значения в процессе ремонта;
- 19 объектов будут завершены в 2026 году;
- Дополнительно запланирован ремонт 29 дорог в Саратове и Энгельсе.
Работы на большинстве объектов должны завершиться к 1 сентября и 1 ноября, но текущие темпы позволяют сдать их раньше срока.