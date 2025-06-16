Андрей Еремин: Для сохранения ментального здоровья детей открылось новое отделение

Заботиться о здоровье детей — одна из приоритетных задач педиатрической службы университета.

Для обеспечения ментального здоровья наших самых маленьких пациентов в клинике на Соколовой работает новое отделение специализированной помощи.

К здоровью детей мы подходим комплексно, и если возникают нарушения ментального характера, лучшие специалисты Саратовского медуниверситета помогут восстановить здоровье, либо скорректировать поведение ребёнка и создать условия для его благополучного развития далее.

И чем раньше будет оказана подобная помощь, тем эффективнее результат, и поэтому мы готовы принять детей с самого рождения. Понимая важность постоянного нахождения ребёнка с мамой, мы организовали такой формат пребывания в нашей клинике. Но также готовы оказать консультативную помощь амбулаторно.

Самые современные методики, доказавшие свою эффективность в мировой практике, внедрены для достижения главного результата — укрепления духовного благополучия самых важных для нас пациентов — детей, проживающих в регионе.