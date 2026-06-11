В Саратовской области два дома и бывший православный храм признали памятниками

Три саратовских здания получили статус памятников регионального значения.

В Саратовской области официально расширен перечень объектов культурного наследия. Министр-председатель комитета по охране культурного наследия Владимир Мухин подписал приказы о включении трёх зданий в соответствующий реестр.

Новыми памятниками стали:

Жилой дом №27 на улице Пушкина (г. Энгельс) — здание начала XX века, представляющее собой образец исторической застройки города.

Дом №114 на улице Петровской (г. Энгельс) — объект с богатой историей. В 1930-е – 1941 годы здесь располагался Республиканский радиокомитет при Совнаркоме АССР немцев Поволжья.

Здание №1 на Советской улице (пгт Лысые Горы) — жилой дом, который с 1990 по 2015 год использовался как православный храм во имя Святого Великомученика Димитрия Солунского.

Напомним, статус памятника регионального значения накладывает на собственников обязательства по сохранению исторического облика и целостности этих объектов.

Ольга Сергеева