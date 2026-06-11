В городе Балаково в третий раз пытаются продать теплоход «Удмуртия» за 11,8 млн

Власти Балаковского района в третий раз выставили на продажу бывший корпус речного судна «Удмуртия».

Информация о проведении аукциона опубликована на государственной платформе ГИС «Торги».

Несмотря на две предыдущие неудачные попытки, начальная цена лота остаётся неизменной и составляет 11,8 миллиона рублей. Первые торги состоялись в марте, вторые — в конце апреля текущего года, однако оба раза желающих приобрести объект не нашлось. Новая дата аукциона назначена на 13 июля.

История этого объекта примечательна: ранее на его базе располагался детско-юношеский яхт-клуб «На семи ветрах», деятельность которого была прекращена после расторжения арендного договора в прошлом году. Окончательное решение о продаже было принято властями в феврале 2026 года. Судно, построенное в 1948 году, по-прежнему находится у левобережной дамбы в городе Балаково. Условия продажи для потенциальных инвесторов остались прежними.

Ольга Сергеева