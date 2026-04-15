В Саратовской области два села отказываются от сетей водоснабжения в пользу «Облводоресурса»

В двух сёлах Саратовской области сети водоснабжения передают с муниципального уровня на региональный.

Вопрос обсуждался на заседании бюджетного комитета областной думы 15 апреля.

Речь идёт о скважинах в сёлах Дмитриевка и Озерки Духовницкого района. Если депутаты одобрят предложение местного сельсовета, объекты перейдут на баланс ГУП СО «Облводоресурс». Согласие на передачу уже дало министерство строительства региона.

Как пояснил первый замминистра строительства Александр Мышев, сети уже отремонтированы, поэтому государственному унитарному предприятию не придётся вкладывать дополнительные средства. Остальные водопроводные сети в этих сёлах были переданы «Облводоресурсу» ранее. Чиновники заверили, что тарифы для жителей не изменятся.

Глава Дмитриевского муниципального образования Алексей Бердников сообщил, что до ремонта ситуация с водоснабжением в сёлах была катастрофической. Сейчас проблема решена, однако оставшиеся две скважины необходимо передать на областной баланс, поскольку эксплуатировать их на местном уровне не представляется возможным.

Ольга Сергеева