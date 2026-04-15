Коммерсанты проиграли апелляцию по изъятию участков под дорогу в Авиаторе

Коммерческая структура вновь проиграла судебный спор об изъятии земельных участков под строительство дороги в микрорайоне Авиатор Саратова.

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность изменений в проект планировки территории, предусматривающих возведение дороги, о которой давно просили местные жители.

На основании утверждённой документации было принято решение об изъятии земельных участков, принадлежащих ООО «Промгеофизика», для муниципальных нужд. Компания попыталась оспорить это решение, однако апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Речь идёт о территории вблизи микрорайона Авиатор, ограниченной улицами Орджоникидзе и Трынина, юго-восточной границей бывшей промышленной зоны САЗа, улицей Пензенской и планируемой магистралью, которая соединит Томскую с улицей Левина в Заводском районе.

Изымаемые участки находятся рядом с землями ООО «Престиж», где предполагается возведение многоэтажных жилых домов без необходимой инфраструктуры. Против этого строительства выступают местные жители, а также власти различных уровней.

Свою позицию уже озвучили губернатор Роман Бусаргин, депутаты Государственной думы Николай Панков и Андрей Воробьев, депутаты областной и городской дум, общественники и представители ветеранских организаций. По их мнению, возведение новых домов в микрорайоне с уже полностью загруженной инфраструктурой недопустимо, и для защиты интересов граждан будут использоваться все законные способы.

Ранее, 16 декабря 2025 года, Саратовский областной суд уже вынес решение по этому делу, отказав компании в удовлетворении требований.

Ольга Сергеева