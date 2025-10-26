В Саратовской области ферму с жилым домом и землей продают за 6 миллионов рублей

В поселке Ровное Саратовской области через интернет продают комплекс недвижимости, включающий жилой дом и фермерское хозяйство.

Общая площадь основного дома составляет 150 квадратных метров, в нем выполнен свежий ремонт, есть все необходимые удобства: ванная комната, туалет и электрическое отопление. На территории также расположена новая летняя кухня, оборудованная системой кондиционирования и помещением для холодного хранения продуктов.

Инфраструктура комплекса включает два гаража, пилораму, зерносклад с дробильным оборудованием, отдельное жилое помещение для работников, баню, сарай и два кошара для содержания животных.

Земельные угодья состоят из 25 гектаров собственной земли и 140 гектаров арендованной территории с ежегодной арендной платой 8 тысяч рублей. По словам продавца, земля подходит для обработки, посева культур и выпаса скота.

Стоимость всего комплекса составляет 6 миллионов рублей, при этом продавец готов рассмотреть варианты торга в связи с необходимостью срочной продажи.

