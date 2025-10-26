Саратовский театр включил в новогоднюю афишу «Щелкунчика» для детей

Саратовский академический театр оперы и балета открыл продажу билетов на новогодние спектакли, которые пройдут в декабре 2025 года и первой половине января 2026 года.

Для детей подготовлены популярные постановки: «Бременские музыканты», «Остров сокровищ», «Волшебник Изумрудного города», «Кот в сапогах», «Снежная королева» и «Щелкунчик». С 20 декабря по 11 января будут проходить традиционные ёлочные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Взрослых зрителей ждут новогодний гала-концерт, балет «Юнона и Авось», оперетты «Сильва», «Марица», «Цыганский барон» и «Летучая мышь».

Ольга Сергеева