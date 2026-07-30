В Саратовской области фотоловушка в лесу сняла краснокнижную рысь

В саратовских лесах становится всё больше краснокнижных рысей.

Фотоловушки заказника «Центральный» вновь запечатлели редкую дикую кошку, занесённую в региональную Красную книгу. Хищника впервые заметили в 2024 году — тогда насчитывалось всего 13 особей. Сейчас популяция выросла до 21.

Обычно рысь обитает в Вольском и Хвалынском районах, но на этот раз её встретили и в Красноармейском. Животное редко попадается учёным, что говорит о его осторожности и только начинающемся освоении территории заказника.

Рост численности — хороший знак для экосистемы: краснокнижная кошка постепенно возвращается в леса Саратовской области.

Ольга Сергеева