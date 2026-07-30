В Саратове банкротят компанию, связанную с уничтожением химоружия

Саратовский НИИ химии и биотехнологий могут признать банкротом из-за налогового долга.

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление о банкротстве ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий». Иск подала Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области с требованием взыскать более 20,7 млн рублей.

Предприятие зарегистрировано в Саратове с 2009 года, штат — 68 человек, уставный капитал — 10 млн рублей. Компания выполняла госконтракты по ликвидации экологического ущерба, уничтожению химоружия и опасных отходов в разных регионах страны.

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ольга Сергеева