В Саратовской области горело здание с магазином «КБ»

В Балашове горел торговый дом: пламя охватило магазины на втором этаже.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» жители Балашова, вечером 28 марта произошел крупный пожар в двухэтажном здании на пересечении улиц Карла Маркса и Софинского. Очевидцы уточнили, что в строении расположены магазины «Дом обоев» и «Красное и Белое».

Огонь быстро распространился по помещениям. Густой черный дым был виден по всему городу.

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя. Информации о пострадавших и причине возгорания пока не поступало.

Ольга Сергеева