Саратовцам грозят штрафы за сорванные с полей тюльпаны Геснера

В Саратовской области напомнили об ответственности за сбор редких первоцветов.

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области предупреждает: за сбор редких и исчезающих растений, внесенных в Красную книгу региона, грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Под запретом оказались весенние первоцветы, среди которых гусиный лук краснеющий, фиалка донская, адонис весенний и прострел луговой. Особое внимание ведомство обратило на тюльпаны Геснера, массово произрастающие на территории области.

Ознакомиться с полным перечнем охраняемых растений можно на официальном сайте министерства. Специалисты призывают граждан бережно относиться к природе и не нарушать установленный запрет.

