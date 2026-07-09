В Саратовской области гостиницу с обогреваемым бассейном оценили в 22 миллиона рублей

В городе Балаково Саратовской области на продажу выставлен небольшой гостиничный комплекс.

Объект расположен на улице Заовражной, его общая площадь составляет 300 квадратных метров. Участок и все строения оформлены в собственность.

На территории комплекса размещены уютный домик с несколькими спальными местами, открытый подогреваемый бассейн и беседки. Гостям также доступны большая сауна, просторные раздевалки с душевыми и туалетными комнатами. Для автомобилистов предусмотрена удобная парковка на восемь машин.

В объявлении отмечается, что комплекс работает круглый год и пользуется стабильным спросом у клиентов. Стоимость готового бизнеса — 22 миллиона рублей.

Ольга Сергеева