В Саратовской области идет реализация почти 200 инвестпроектов в сфере АПК

Агропром Саратовской области бьет рекорды по инвестициям.

Региональный агропромышленный комплекс демонстрирует впечатляющую динамику: за 2025–2026 годы введено в строй 168 новых и модернизированных объектов. Такие данные озвучил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Василий Котов на полях ТАСС.

Цифры говорят сами за себя. В 2025 году было завершено 115 инвестиционных проектов. В текущем году сданы еще 53 объекта, при этом 130 проектов находятся в активной стадии реализации. Общая сумма завершенных в 2026 году проектов составила 5,9 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году было сдано 115 объектов на аналогичную сумму — то есть интенсивность работы сохраняется на высоком уровне.

Флагманы сезона-2026

Одним из самых ярких проектов стало открытие в апреле фабрики по производству мороженого ГК «Белая долина» в Энгельсе. Мощность предприятия — 15 тысяч тонн готовой продукции в год. Компания планирует не только закрывать потребности внутреннего рынка, но и расширять экспортные поставки, выпуская широкий ассортимент современных десертных форматов.

В марте этого же года завершилось строительство животноводческого комплекса на племзаводе «Мелиоратор». Новый объект рассчитан на 600 голов крупного рогатого скота — это серьёзное подспорье для молочного направления региона.

Рабочие места — главный социальный эффект

Особое внимание министр уделил занятости. По оперативным данным, ввод мощностей в 2025 году позволил создать 486 новых рабочих мест. За первую половину 2026 года этот показатель уже достиг 450 — то есть по темпам трудоустройства текущий год идёт с опережением прошлогоднего графика.

«Сейчас на территории области ведется работа по 183 инвестиционным направлениям, предусматривающим строительство, реконструкцию или модернизацию объектов АПК. Мы видим устойчивый интерес бизнеса к агросектору, и наша задача — этот темп удержать», — резюмировал Василий Котов.

Таким образом, Саратовская область уверенно наращивает сельскохозяйственный потенциал, превращая инвестиции в реальные заводы, фермы и рабочие места.

Ольга Сергеева