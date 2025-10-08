В Саратовской области инспекторы поймали 19 пьяных судоводителей в 2025 году

В Саратовской области с января 2025 года зарегистрировано четыре происшествия с участием маломерных судов, в результате которых погиб один человек.

Такие данные привел главный государственный инспектор по маломерным судам региона Артем Голубев в ходе пресс-брифинга в «КП-Саратов».

По информации инспектора, с начала отчетного периода сотрудниками надзорного ведомства было зафиксировано 1330 административных правонарушений в данной сфере. Наиболее распространенными нарушениями стали несоблюдение скоростного режима, управление плавсредствами без необходимых документов и нахождение за штурвалом в нетрезвом состоянии — последнее выявлено в 19 эпизодах.

Особое внимание Голубев уделил проблеме безопасности при использовании сапбордов. Как отметил специалист, спасательные службы регулярно оказывают помощь таким отдыхающим, многие из которых не обладают навыками плавания, игнорируют требование использовать спасательные жилеты, а в некоторых случаях выходят на воду в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что общее число погибших на водных объектах Саратовской области с начала 2025 года достигло 60 человек.

Ольга Сергеева