В саратовском «Кристалле» при поддержке «Женского движения ЕР» состоялся турнир памяти героев СВО

В Саратове состоялся волейбольный турнир в честь героев спецоперации.

Организационную поддержку в проведении соревнований оказал федеральный партпроект «Женское движение Единой России».

Спортивные баталии развернулись в стенах спорткомплекса «Кристалл». За победу боролись коллективы из разных городов России: Краснодара, Волжского, Пензы, Балакова, Знаменска, села Сторожевка, а также представители Центральной спортивной школы олимпийского резерва Саратова и две команды СШОР «Надежда Губернии». Общее число участников превысило 100 человек.

Среди почетных гостей мероприятия были директор саратовской СШОР «Надежда Губернии» Дмитрий Миронов, старший тренер-преподаватель, Отличник физической культуры и спорта Александр Трубко, исполнительный директор Федерации волейбола региона Сергей Имашев, а также родственники погибших военнослужащих Владимира Ротару и Ивана Степанова и бойцы, находящиеся на реабилитации.

В начале турнира его участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы. Также в этот день были отмечены наградами тренеры Элина Шумейко и Александр Трубко, получившие Благодарственные письма от депутата облдумы Марии Усовой за активную помощь военнослужащим.

«Соревнования были организованы при содействии координатора «Женского движения Единой России» в Саратовской области, депутата Марии Усовой. Благодаря этой поддержке юные спортсмены не только смогли побороться за награды, но и побывали на экскурсии в Парке Победы, которая оставила у них яркие впечатления», — поделилась активистка Светлана Зарьянцева.

Ольга Сергеева