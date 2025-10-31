В Саратовской области ищут бюджетное решение для сельских дорог

Вопрос оптимально выбора дорожного покрытия в сельских районах Саратовской области остается в центре внимания депутатов областной Думы.

Ранее на площадке регпарламента обсуждалось применение щебеночного покрытия как потенциально экономичное и эффективное решение.

Как отметил заместитель председателя Думы Сергей Овсянников (фракция «Единая Россия»), главная проблема сельских дорог – недофинансирование, отодвигающее капитальный ремонт на длительный срок. Вместе с тем, интенсивность движения здесь на порядок ниже, чем на городских магистралях или федеральных трассах.

«Целесообразно рассмотреть технологию устройства щебеночного покрытия, – заявил Овсянников. – Оно отличается простотой строительства, экономичностью в эксплуатации и обслуживании, а главное – устойчивостью к динамическим нагрузкам транспорта, характерным для сельской местности. Таким образом, щебеночное покрытие выглядит как рациональное решение для улучшения транспортной инфраструктуры на селе».

Председатель комитета Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Антонина Галяшкина (фракция «Единая Россия») подчеркнула особую роль межпоселковых дорог в жизни сельских территорий.

«В сельской местности проживает значительная часть населения области, здесь активно развивается сельское хозяйство, обеспечивая продовольственную безопасность страны, – отметила Галяшкина. – По этим дорогам транспортируется сельскохозяйственная продукция, в частности, зерно. Поэтому при ремонте критически важен точный расчет конструкции, поскольку именно сельскохозяйственный транспорт, особенно зернопоезда, оказывает серьезную нагрузку на дорожное покрытие».

Напомним, на совещании в Думе министром дорожного хозяйства Федором Котельниковым были озвучены предварительные расчеты стоимости такого покрытия. Для дорог пятой категории с интенсивностью движения до 50 автомобилей в сутки стоимость конструкции дорожной одежды переходного типа оценили в 2,1 млн рублей за километр при ширине дороги 4,5 м. Для дорог четвертой категории, с интенсивностью до 400 автомобилей в сутки, эти показатели возрастают до 19,6 млн рублей за километр при ширине 6 м.