Новый тактический городок позволит ежегодно обучать военным навыкам свыше 5 000 молодых людей

В Саратове на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Родничок» формируется современный военно-тактический городок.

Инициатива, выдвинутая губернатором области Романом Бусаргиным, объединит центр военно-патриотического воспитания «Авангард» и центр начальной военной подготовки «Патриот 64».

Данный проект позволит кардинально усовершенствовать систему подготовки подрастающего поколения. На базе центра будет создана современная всесезонная инфраструктура, где подростки и молодежь смогут не только изучать теорию, но и отрабатывать практические умения.

Ежегодно в новом комплексе планируется проводить учебные сборы для всех учащихся десятых классов и студентов колледжей региона — всего более 5000 человек. Также для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет будут организованы специализированные курсы. Помимо этого, «Родничок» превратится в популярное место для семейного отдыха: здесь намерены устраивать крупные праздничные мероприятия, возродить известные игры «Зарница» и «Армейский марафон», а также проводить турниры по стрельбе и лазертагу.

«Реализация этого проекта имеет огромное значение для региона. Он не только будет использоваться для подготовки юношей, но и послужит площадкой для реабилитации участников СВО, проведения уроков мужества и профориентационных занятий. Создание такого многофункционального центра — это серьезный вклад в формирование ответственных, физически крепких и преданных Родине граждан, истинных патриотов Саратовской области», — подчеркнул заместитель министра образования Михаил Попов.

Подготовила Ольга Сергеева