В Саратовской области в полтора раза выросло число стобалльников

В Саратовской облдуме обсудили итоги ГИА-2026.

На заседании комитета по образованию и культуре Саратовской областной думы министр образования Александр Блатман выступил с докладом об итогах государственной итоговой аттестации. Экзамены в 2026 году сдавали более 9,5 тысячи одиннадцатиклассников и свыше 25 тысяч девятиклассников. Нарушений правопорядка не зафиксировано, медицинское обслуживание обеспечивали более 500 медработников, было аккредитовано свыше 2 тысяч общественных наблюдателей.

Аттестат о среднем общем образовании получили 9590 выпускников 11-х классов. Число стобалльных работ выросло до 93 (в прошлом году — 57).

«В вузы поступили 79,5 процента выпускников 11-х классов, из них в Саратовской области — 73,7 процента. Продолжили обучение в профессиональных образовательных организациях 15 процентов одиннадцатиклассников, из них 91 процент — в СПО нашего региона. Из числа девятиклассников 45 процентов продолжили обучение в десятых классах, 53,5 процента — в профессиональных образовательных организациях», — сообщил Блатман.