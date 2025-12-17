В Саратовской области ищут слесаря на завод с зарплатой 150 тысяч в месяц

Саратовский областной кадровый центр опубликовал свежую подборку трёх наиболее привлекательных вакансий для трудоустройства в производственной отрасли.

Одна из саратовских компаний ищет слесаря по сборке металлоконструкций с зарплатой от 110 до 150 тысяч рублей. Также открыта вакансия мастера по контролю монтажных работ с окладом от 120 до 140 тысяч рублей. Помимо этого, предприятию требуется главный метролог, которому предлагается заработная плата от 130 до 139 тысяч рублей.

Полный список доступных вакансий в регионе можно найти на портале «Работа России».

Ольга Сергеева