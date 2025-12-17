Саратовское правительство потратило почти 3 млн на уход от Windows к отечественному ПО

Правительство Саратовской области в 2025 году направило 2,8 млн рублей на переход с зарубежного программного обеспечения на отечественные аналоги.

Об этом на брифинге сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

Было закуплено 118 лицензий российских операционных систем. Помимо этого, приобретено 167 лицензий отечественных офисных пакетов, заменяющих MS Office, на сумму 1,5 млн рублей.

По данным министра, более 60% рабочих мест в органах исполнительной власти региона уже оснащены российским ПО. В рамках импортозамещения была решена и проблема со шрифтами: после ограничения доступа к Times New Roman в 2022 году все правительственные структуры перешли на отечественный шрифт PT Astra Serif.

Напомним, речь об использовании отечественного ПО велась экспертами еще до введения санкций, в том числе — со стороны американских компаний. Однако этот переход госструктур произошел вынужденно — только после полной блокировки продуктов MS Office в России.

Ольга Сергеева